林海峰搞個人展覽　自畫99個UNCLE

無論是否電台的忠實粉絲，都不會對「在晴朗的一天出發」這句對白感到陌生。這次電台主持人兼唱作歌手，多重身份藝人林海峰舉辦了一個以興趣行先的個人展覽。原來林海峰除了以上的興趣之外，更有設計唱片封套的愛好。今次展覽，他精選了99個帶有獨立編號的手繪UNCLE自畫像CD專輯封面，連帶掛牆裱畫木框裝置及內藏UNCLE2023鐳射唱片。展覽由即日起1月29日在海港城美術館舉辦，感興趣的話就萬勿錯過！

是次《99個UNCLE自畫像 林海峰》展覽，大家可見到由林海峰手繪的99個UNCLE自畫像CD專輯封面，這99個自畫像表面一樣，其實每個都有不同的獨立編號。自畫像內藏有的UNCLE2023鐳射唱片，收錄了10首自2019年開始錄製的廣東歌，包括《返鄕下耕田啦你》、《蛋撻》及《Auntie》等歌曲，以香港經典點滴和特色文化為主題。手繪自畫像唱片封面由即日起開始現場預訂，林海峰將會在1月29號現身為99位幸運兒簽名，並拍照留念。亦同時推出限量日本製的黑膠唱片，滿足復古樂迷的需求。

同場加映全新專輯的各種周邊，有日本製Giemon X 30METHING藍染 UNCLE AUNTIE圓領汗衫及久留米絣藍染UNCLE AUNTIE手提袋供大家收藏。各位「UNCLE」、「AUNTIE」迷，不妨考慮入手一個！