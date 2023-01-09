呂方再為《飛狐》獻聲　何潤東破格演反派

內地演員秦俊傑、梁潔、邢菲、林雨申、以及台灣男星何潤東合演的內地大熱劇集《飛狐外傳》今晚（9日）在無綫翡翠台首播。1985年無綫打造的《雪山飛狐》是由呂方唱主題曲，今次無綫為內地版的《飛狐外傳》，再次邀請呂方獻聲，並夥拍譚嘉儀翻唱同名主題曲。

分飾「胡斐」及「胡一刀」兩角的秦俊傑，對於一開場「胡一刀」和「苗人鳳」的懸崖對戰，他說十分深刻：「那場戲是我覺得最狂野，因為我們許多耍刀動作厚重感和力量感都更強，加上為了研究胡家刀法，我們套了很多南刀招式及抹刀法。」少有演反派的何潤東，造型方面亦突破以往青靚白淨形象，戴耳環兼留「二撇雞」，邪氣十足，他笑說希望觀眾能看到更人性化的「新版田歸農」。

至於人稱「甜劇女王」的梁潔，飾演武功高強的「袁紫衣」，對於甚少武打經驗的她來說具挑戰性，開拍前她專誠跟專業武指進行長時間特訓，包括學刀法、八卦掌及鞭子等，她認為互相配合最重要：「不論我一個人、或是我和胡斐兩個人跟很多人打，稍有不注意，對方的刀槍可能就會傷到你，所以不僅要打得漂亮，還要注意敵人的刀槍。」梁潔說初時拍打戲，動作不太自如，更多番差點誤傷拍檔秦俊傑，秦俊傑聞言笑說：「總覺得自己要被她捅到的感覺。」有份演出的其他演員包括翁虹、海鈴、葉項明、黃夢瑩、劉瑜峰、赫子銘等。