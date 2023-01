東網率先爆Gin Lee(李幸倪)強勢加盟英皇成為天后容祖兒、Twins師妹,而今晚(10號)在英皇官網正式隆重公布她成英皇大家庭一分子,不過宣傳片短得僅得15秒之餘,亦充滿神秘感,且塑造她成為「影後」,未見其正面,但可見她將以全新造型再戰樂壇,除將長及腰的頭髮由黑染成金色外,見一步一步前行,一手推開大門行入類似豪宅內,似寓意她邁進人生新一頁,她亦以英語真聲留言:「my fear,my thoughts,dreams that haunt me,l'm coming for you ,for this is a new beginning」,而英皇就tag「#新加盟#英皇大家庭#女歌手#新曲風#新形象#newbeginning」,不少網民表現興奮,留言:「今年女金有着落」、「會唔會太正」,而Gin Lee為表重新開始的決心,疑將社交網的舊貼文及相片統統delete。