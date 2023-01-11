海上人工火山FORGE　創意大爆發

作為超級富豪的玩意，超級遊艇的設計總是極盡奢華，而媲美超跑的流線造型更是領導潮流。不過，要在海上展現出不一樣的霸氣，除了靠壓倒性的巨大體積外，有時也需要在船身外觀上變一變，多加一點棱角，從而令線條顯得硬朗一點。正如今次介紹的概念遊艇「FORGE」，棱角分明之餘，色彩對比又極之鮮明，像一座快要在海上爆發的火山，氣勢逼人！

受火山啟發

名為「FORGE」的概念遊艇是M51 Concepts的傑作，設計靈感來自意大利著名活火山「Mount Vesuvius」，其冰級鋼製船體適用於極地巡航，並以黑曜石的黑色為主調，有型又前衞；不規則的鋁製上層建築，看似一座金字塔，襯上以亮橙色點綴的甲板，巧妙地還原火山的輪廓。主樓梯亦強化了視覺效果，看起來像融化在甲板上，就像流動的熔岩，令這座海上火山更加活靈活現。

造價1億美元

船身長80米的「FORGE」，總噸位為1,750GT，預計可設置3間貴賓艙、4間雙人房，以及配備全景玻璃天花的主人套房，足夠讓至少12位乘客入住，而房間設計走現代簡約風，以黑、白和木色互襯。娛樂及休閒設施方面，可謂一應俱全，包括摺疊式露台、游泳池、私人電影院、健身房、桑拿浴室、直升機停機坪、大型車庫等等，最特別是空中休息室，其兩側和拱形天花裝有不同形狀的大窗戶，設計獨特，更方便乘客觀景。

性能方面，「FORGE」採用混合柴油電力推進系統，航程可超過5,000海里，預計造價約8千萬至1億美元！

規格表

長度：80米（262英尺）

寬度：12米

總噸位：1,750GT

航程：約5,000海里