胡敏芝與男友嗌交大展所長　「早知唔同你一齊」成金句

J2台節目《不正常愛情研究所》明晚（12日）點播出一集，主題是「嘈交的底線」，嘉賓是《CP訓練營》受訓者之一的黃潤祺（Jaxson）。

男女朋友拍拖，少不免會有爭拗，「相嗌唔好口」講出去的說話，猶如潑去的水。嗌交其實要有底線，有些說話永遠不可以講，否則傷害可能是一世。主持之一、自稱是「嗌交KOL」的胡敏芝（Karen），自問鬧勻港九新界各地區，試過同男朋友在家嘈交，搞到警察上門調解。她鬧交有句口頭禪「早知唔同你一齊」，她認為嘈交是一種磨合同溝通，不過終極目標都是嗌贏。她自爆有趟嘈交出事經過，她說︰「同男朋友行家具鋪，不嬲我好鍾意問問題，嗰次問到第10題，見到佢好似唔耐煩，我唔耐煩佢嘅唔耐煩，開始鬧交。」當時男友企在一座衣櫃旁，講到㷫起手一揈，打爛了衣櫃︰「嗰時佢隻手拎住嘢，揈埋去打爛咗個衣櫃，我好驚即刻唔嘈，仲賠咗500蚊。」

輪到《CP》的Jaxson 出場，他提到19歲那年，跟一名年長幾歲的女仔拍拖，有一次難忘的「嗌交」經歷。話說有日Jaxson在家接到女友來電，可能剛睡醒的關係，Jaxson的語氣及聲線未回魂，被女友怪責︰「你做咩燥我呀！」之後就cut線，接住沒有再接電話。成個人醒晒的Jaxson立刻趕到女朋友公司補鑊，他說︰「佢第一句就問『做咩你喺度呀』，跟手就將我同佢以前男友比，話我照顧得唔夠佢前度好。畀佢鬧足20分鐘，我淨係識喊，一句嘴都冇駁。」