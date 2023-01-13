謝安琪母女合唱賀生日　主角張繼聰不敵一個乞嗤

藝人張繼聰剛剛踏入43歲生日，佢囡囡Kakaball就唱咗首《小時候》為爸爸賀壽，仲拉埋媽咪謝安琪（Kay）幫手彈琴伴奏兼合唱添。Kay喺社交網上載咗佢哋自彈自唱嘅片段，留言：「2023.01.11，別人都祝你生日快樂，我決定要祝你生髮快樂，你這個頭髮濃密的男人，I love you！希望你喜歡我和妹妹給你Hea唱的這首歌，還有哥哥最後打一個乞嗤助興。『像皮球天天轉，奇妙事不斷有』，希望你享受我們一起奇妙的每一天。」有兩個情人嘅甜美歌聲賀壽真係好Sweet！

不過睇番片段背景正係直播緊賽事，加埋片尾哥哥James嘅一個大乞嗤，成件當堂事歡樂晒，壽星公張繼聰就率先留言澄清：「多謝大家，澄清番先，後面電視嘅內容唔關我事。」網友亦大多錯重點，話畀後面嘅畫面吸引住，網民就留言：「唔通係一眾姐姐睇？」、「奇妙事不斷有，首先後面直播賽事啦，最後有人打乞嗤啦，成件事好唔match 但又好正常呀」、「哩個聲畫配搭充滿咗後現代主義對哩個社會嘅強烈控訴」、「最後嗰乞嗤先彩蛋」。除咗有囡囡唱歌助興，囝囝都有送上生日卡同$20利是畀爸爸祝賀。