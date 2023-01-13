「社區疫苗接種推廣計劃」　加強社區保護　一齊接種疫苗

【特約報道】接種疫苗是預防疾病的有效方法。為加強推動市民接種疫苗，九龍樂善堂在默沙東 (Merck Sharp & Dohme)支持下推行的「社區疫苗接種推廣計劃」於1月11日舉行啟動禮，邀得特首政策組副組長王春新博士、九龍樂善堂總幹事劉愛詩女士及支持機構默沙東對外事務部總監李家盈女士蒞臨主持儀式。

本計劃透過不同形式到社區內推廣接種疫苗，讓市民認識疫苗及預防疾病資訊、政府疫苗資助計劃等。服務內容包括：設立社區疫苗諮詢專線，釋除市民對疫苗疑慮及接種安排、整理社區疫苗接種服務資源、聯繫各區不同團體，包括地區康健站/康健中心舉辦疫苗接種及疾病預防健康講座、安排流動展覽車到訪社區介紹疫苗資訊及提供免費健康評估，更會配合政府疫苗資助計劃，協調地區單位籌辦外展疫苗接種活動，方便孩童及長者接種疫苗。

日常生活除了做好個人衞生及預防傳染病措施外，接種疫苗是預防疾病及減少感染者重症或死亡的有效方法。鼓勵更多市民接種疫苗能減低病原體在社區傳播的機會，形成「群體免疫」，避免醫療系統因為社區爆發而不勝負荷。踏入冬天季節，長者、幼童和抵抗力弱的人士容易受流感病毒和新冠病毒夾擊，肺炎球菌感染也不容忽視，都會引致嚴重併發症甚至死亡。樂善堂基層醫療中心周瑞謙醫生呼籲尚未接種相關疫苗的市民，尤其「一老一幼」等高風險人士盡早接種疫苗，保護自己和家人。

為支持市民踴躍接種疫苗，樂善堂總幹事劉愛詩表示將透過轄下兩個醫療單位於 2023年2月1日起為首100名參加政府疫苗資助計劃 (2019冠狀病毒病疫苗、季節性流感疫苗、肺炎球菌疫苗) 服務使用者送贈個人健康護理禮包，以鼓勵市民關注自身健康及作健康管理。另外，樂善堂網頁已上載此計劃詳情並提供查詢專線，市民可以隨時諮詢有關政府疫苗計劃服務內容及社區服務資源資料。樂善堂亦都歡迎地區單位或團體可以聯絡計劃職員索取疫苗接種指南及預約外展健康推廣服務。

九龍樂善堂始創於1880年，以「贈醫施藥‧興學育才‧安老培幼‧救災紓困」為宗旨。現時轄屬機構遍佈港九新界，致力為巿民提供醫療、教育、安老及社會福利等服務；並積極參與及舉辦多項社會公益及文娛康樂等活動，為建設美好香港而努力。

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服務查詢：

社區疫苗接種資訊專線：9222 2597

電郵：lstcvp@loksintong.org