日本AV界有好多生得細細粒但係戰鬥力極強嘅女優，而且佢哋仲上圍激凸，相當「胸」猛，好似楪可憐就係其中之一，佢外表斯文，實際上係一位喜歡玩弄男優嘅小惡魔。

小巧好波

小弟曾經因為採訪嘅關係而接觸過唔少AV女優，發覺佢哋大部分都身材嬌小，好似已經引退嘅星美梨香就細粒到令我印象深刻喇，至於今日介紹畀大家認識嘅人氣小惡魔系女優楪可憐，就同梨香嘅一樣都係細細粒。

現年21歲嘅佢，身高僅得4呎11吋，而且身材小巧，但係曲線迷人，更係有前又有後，胸前擁有一對激凸巨乳，據官方稱有H Cup，雖然目測未必有呢個Cup數，但肯定夠晒分量，而且堅挺又圓潤，相當吸睛！雖然曾經有人懷疑過佢打假波，但係相信大家都唔會深究，無論係真波定假波，整到夠靚足已值得一睇啦，加埋一身嫩白嘅肌膚，令呢副胴體大大加分。另外，唔少女優都係人如其名，不過楪可憐不但唔會予人楚楚可憐嘅感覺，反而係可愛感十足，仲散發陽光氣息添！

火氣十足

佢喺2021年2月以AV廠OPPAI專屬女優身份登場，當時佢嘅演出一啲都唔似新人，對住男優唔單止唔怕醜亦冇怯場，表現更係如狼似虎，相當有火，顯得經驗豐富，所以被歸類為小惡魔系女優。

至於佢點解表現咁主動呢？可能係同佢之前嘅戀愛經驗有關。憐妹話自己曾經暗戀中學阿Sir，從嗰時開始佢就想了解男女之情同床笫之樂，於是睇咗唔少以校園為主題嘅AV作品，更加將AV當成係愛情教科書咁睇，就係咁，不經不覺從中吸收好多床上技巧同招式。由於出道之後表現愈嚟愈出色，令佢好快就成為AV界人氣女優，更加喺FLASH雜誌嘅「2021年性感女優排行榜」奪得亞軍，足見佢有樣有身材又有實力。

楪可憐除咗拍AV，亦經常出席不同攝影會及舉辦其他周邊活動，大家想緊貼佢嘅最近動向，就要多啲留意其社交網，仲可以睇到佢好多性感自拍照㗎！

Profile

年齡：21歲

身高：4呎11吋

三圍：37-23-34