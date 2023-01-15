陳茵媺頭暈腦霧　陳豪緊張管接送

藝人陳茵媺（Aimee）、周嘉洛與杜燕歌日前在青衣為無綫劇集《羅密歐與祝英台》拍攝外景。Aimee上月「中招」期間，老公陳豪「蜜蜜送」三餐，照顧周到，已康復並重新開工的她，依然獲老公愛錫，即使不用開工，陳豪也做「柴可夫司機」陪老婆拍劇，認真是「絕世好老公」。

計劃舉家外遊

Aimee指確診期間雖然病情不算辛苫，但康復後卻有頭暈、氣喘和不夠集中力的「腦霧」後遺症，加上自己的座駕有問題，故要由陳豪接送，又不忘大讚老公Sweet爆。提到新劇預計月中煞科，相隔多年復出拍劇的她笑言已感到不捨：「好似啱啱撻番個Engine就埋尾。」但表示會以照顧3名小女為先，從投媽媽的角色，至於會否再拍劇，要遷就小朋友的時間，最重要是劇本合適。已經3年沒有去外地旅行的她又指，完成劇集後正計劃一家人去旅行休息。

周嘉洛於劇中跟陳豪夫婦合作，又自言開工跟陳豪學做好男人，他說：「佢哋直情係模範夫妻，Mo哥（陳豪）係好好嘅學習對象，喺拍戲概念上令到我擴闊視野。最後一日開廠，佢唔使開工都返嚟萬歲，人品、態度、做嘢都係一流。」他表示今次的角色跟以往喜劇不同，劇情較為沉重，演繹時要實淨點。講到劇中與游嘉欣咀戲連場，他即笑說：「雖然都係蜻蜓點水式，但係對佢嚟講係難為咗少少，佢女仔嚟嘛！」