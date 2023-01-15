李佳芯否認同陳炳銓復合：幻想唔到

被指「魔音」的視后李佳芯為《慈善星輝仁濟夜》再次開金口，與近80位學生合唱《一雙手》，見她表現淡定兼有進步，明顯要一雪前恥，出盡力洗走污名。佳芯受訪時透露疫情以來一直有練歌，惟沒有機會公開獻Sing，由於今次有Live Band，擔心會被音樂蓋過其聲線，問到擔任是次節目監製的黎諾懿是否睇中其「魔音」才邀她演出？佳芯笑說：「他佢話因為有人話我魔音，所以想搵我唱，今次為自己平反，雖然邊度跌低邊度起番身，但唱歌依然係挑戰，更有風險！（揀首簡單啲嘅歌唱嘛！）都要配合主題，盡量搵個同自己舒服嘅Key去唱，務求觀眾同大家覺得我有進步已經ok！」

對於有指其舊愛陳炳銓到宣傳活動偷看她，問到是否復合？佳芯否認道：「冇復合，都見唔到佢，因為佢住將軍澳，可能啱啱經過，係我去踩佢場！（講到佢去撐你場喎！）我唔知佢有冇睇套劇，但大家有聯絡。（你們社會網啲Po互相讚好!）咁見到朋友啲相靚或者啲文字寫得幾好，我都會畀Like，特別係見到豆鼓（二人所養的狗），因為太耐冇見咪畀Like，有時戥人開心都會畀Like。」問到雙方是否沒冇見面？佳芯坦言與共同朋友聚會時，炳銓也會帶狗狗出現，那可感受到對方想復合？佳芯說：「感受唔到，一直都係朋友，亦都幻想唔到，因為係好熟悉嘅朋友，到時發生先算！」