【新年利是】各地派利是　文化大差異

春節新年很快就到，大家準備了利是沒有？香港人派利是，大致跟深圳、廣州等廣東地區相同，凡結了婚的人，都會給未結婚的人派利是，從初一派至十五。然而其他地區，雖然很多也有新年派利是的習俗，但當中很多文化差異，你可能聞所未聞，若已移民當地或旅行，又不想當大鄉里，各地派利是習俗，也該要略知一二：

北京上海．不派朋友同事

中國地大物博，地區習俗各有不同，像在北京、上海、武漢等地方，當地人會稱利是作「紅包」或「紅封包」，並會在年三十晚，一家人吃過團年飯後，由父母派給子女，以作「壓歲錢」給跨年，子女還可即場拆紅包，而不會被罵。在新春期間，紅包也只會派給自己親戚和子女，而不用派紅包給朋友和同事，但在部分地區的在職未婚人士，亦會派紅包給家中在學的小朋友。

台灣．金額諧音忌諱

台灣人即使未結婚，只要已出來工作，便要派利是，他們也稱利是作「紅包」，但不用見誰都派，通常由後輩派給長輩聊表心意，並稱之為「添歲錢」；此外前輩亦會派「壓歲錢」給晚輩，以作祝福。不過最要注意的是金額，不論多寡，記緊要避免「4」和「8」的數字，因為4跟「死」同音，而8在國語中跟「別」音相似，故千萬別誤會「8」等同「發財」意思。

日本．忌派長輩的小孩

雖然日本人是在洋曆1月1日過新年，但他們也有派利是，亦即是「御年玉」的習慣，一般情況都是由長輩派給小朋友，祝福他們成長，但記緊絕不可派給比自己輩份高的人他們的小孩，這是相當無禮的。雖然利是金額沒特定，但通常會隨孩子年紀漸長而漸高，即使當了大學生也能收取。日本利是封包也非常講究，不但會用錦質物料製作，也會以神聖的「白」為主色，及印上漂亮的圖案。

韓國．白封包顯和諧

跟中國一樣，韓國亦跟隨農曆曆法，以正月初一為韓國新年。韓國也有派利是，亦即「歲拜錢」的習俗，一般由長輩派給小孩及學生，他們要講些吉利說話才能收利是；但若已長大成人，即使仍未結婚也不能收。韓國人也會派利是給長輩，但會稱作「零用錢」。最特別是韓國利是都會用白色封包，因為白色在韓國，是代表和諧、穩定及平衡，所以他們寫揮春，也會用白紙書寫，跟華人觀念大有不同，故此若收到韓國「白封包」也請勿見怪。