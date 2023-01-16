農夫開足15場巡演　與廣州歌迷立下「五月之約」

組合農夫近月為《農夫20周年有D新歌巡迴演唱會》在廣東地區開騷，每站都引起搶票熱潮，目前總場次已達15場，是農夫出道以來場次最多的一次巡演。其中，1月3日至10日在8天之中分別於廣州、佛山、東莞三城連續演出了8場，打破了他們連續開唱的場次紀錄。

廣州站本來已舉行了4場，但歌迷依然唔夠喉，分別於前晚及昨晚終極返場，觀眾逼爆現場，遲到的觀眾幾乎要企到門口才有位置觀看。而在演出尾段，農夫還跟廣州歌迷立下了「五月之約」，約定未來三年的5月都會來廣州開唱。

他們這次巡演分為「20周年」以及「有D新歌」兩大部分組成，一開場農夫就送上了一段30分鐘的經典歌曲Medley，喚醒歌迷的集體回憶，之後就進入農夫新歌發布的環節，他們笑言：「我哋嘅新專輯叫《農夫散文集》，同過往作品有好大分別，係需要大家多啲思考，而且呢批新歌都暫時唔會派台或者上線，只有嚟到巡演現場嘅朋友先可以聽到。」他們又希望每場的觀眾在聽完後可以投選出他們最喜歡的一首歌，幫他們決定哪一首歌可以率先上線。這次農夫在巡演現場發布的9首新歌，題材非常廣泛且帶點嚴肅，其中一首新歌《從思考到思考之上》，他們更把藝人好友黃翠如和蕭正楠寫入了歌詞當中。

成員C君與陸永表示很感謝觀眾的支持，其中廣州的觀眾讓他們印象非常深刻：「佢哋好完美！因爲佢哋喺開場前現場播歌嘅時候，就已經喺度跟住大合唱，證明佢哋真係好熟我哋啲歌。我哋都懷疑下次其實係咪可以唔需要喺現場啦，直接播歌就已經足夠啦。」他們透露已籌備下一次的演出內容，他們希望可以把演出主題定為「九唔搭八，農夫風格」，並將他們擅長的說唱、棟篤笑、主持以及演戲內容融入其中，不過做完今日的珠海站後，他們都會先休息一段時間，回港陪家人一齊過新年。