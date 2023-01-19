超卓汽車頒獎巡禮：最可信賴易手車交易平台—大昌行認可易手車

最齊最大 智可信賴

扎根香港數十年的大昌行汽車，於本地汽車市場佔有重要地位，提供各種專業汽車服務。除了作為多個汽車品牌的香港代理，更於2004年成立大昌行認可易手車及於2020年成立香港汽車城，為顧客提供更多購車選擇。近年線上睇車成為新常態，大昌行汽車亦與時並進，進一步強大其易手車網頁www.dchucc.com，並將之發展成全港首創新世代易手車網絡交易平台，帶來便捷睇車、揀車、購車新體驗。

線上線下 一站式服務

大昌行認可易手車作為專業易手車交易平台18載，提供包括賓利、本田、日產廠方認可及其他歐日品牌之認可易手車盤供選購，加上有集團完善的新車銷售及維修服務經驗作為強大後盾，屬本地最歷史最悠久及最強最大「智」可信賴的易手車行之一。其新世代網絡交易平台零售模式，支援線上選購及線下驗收的一站式易手車交易服務，線上揀車、落訂、預留車盤一Take過。網站有逾200部優質車盤，提供360度車輛真實影片、重點評論、多元化及多媒體資訊、參考規格、傳媒試駕報告等，配合智能選車功能，彈指間找到心水車盤。網站還列出超過3,000宗真實成交紀錄​，資訊共享透明公開，實時掌握市況，並設有供款計算機，助準車主選擇合適財務方案及掌握購車預算。另設有24小時即時真人對答，可透過WhatsApp、Facebook及線上平台實時溝通，並有專人協助處理文件、過戶、付款及出牌等買賣程序。線下方面，設有佔地逾10萬平方呎倉庫以供客人預約到陳列室參觀。另外全線認可易手車均有150項專業售前檢測及長達6個月售後保用，信心保證。

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