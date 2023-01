韓國年度音樂盛事《首爾歌謠大賞》今晚(19日)在首爾奧林匹克公園體操競技場舉行,出席的歌手下午率先現身紅地氈跟粉絲見面,包括女團IVE、(G)I-DLE、Kep1er、男團NCT Dream、男歌手Zico及姜丹尼爾等,而去年11月合體推出15周年紀念專輯的女團KARA亦有出席,其中隊長朴奎利以白色Bra top、黑色透視裝和牛仔褲示人,Nicole則以牛仔露臍裝襯牛仔褲,性感得來不失型格。

而大會已公布部分得獎名單,「人氣獎」由演歌人氣王林英雄獲得,男團EXO隊長Suho則贏得「韓流大獎」,KARA就獲得「K-pop特別獎」,男歌手Psy及女歌手BoA分別獲得「全球最佳藝人獎」及「傳奇藝人獎」,「Idol Plus Best獎」及「Idol Plus New Star獎」則由防彈少年團及TEMPEST奪得。