東方日報C1：有米老公馬拉松式箍煲　苟芸慧心軟復合

女星苟芸慧與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋結婚5年，但傳婚變傳足近2年，雙方一直封口不提，更有指女方已搬離愛巢分居。不過，兩夫妻於3個月前終於破冰，陸漢洋馬拉松式持續施冧功，終箍煲成功，苟芸慧被軟化，近日更再以兩夫婦的姿態重新活躍於社交圈！

2018年底，苟芸慧與拍拖兩年的陸漢洋由戀人升呢至夫妻關係，先後在加拿大及香港舉行婚禮及擺酒，婚後她逐漸淡出幕前，享受少奶奶生活，包括周遊列國、花逾15萬港元去法國修讀糕餅藝術文憑課程等。她曾揚言與老公已有共識造人，不過會先享受二人世界：「我哋夾過生肖，最理想係生老虎BB，即係3年後（2022年）。」

然而虎年未到，他們於2021年6月開始傳出婚變，昔日人前人後如孖公仔、又愛在網上放閃的苟芸慧，被指一反常態，甚少在網上晒恩愛，有傳她受不了老公的冷待，而且雙方對生育有不同看法，矛盾加深。

眼見好姊妹李亞男及岑麗香等生兒育女，苟芸慧一直期待早日成為母親，但單親家庭長大的陸漢洋卻表明不想生小朋友，想先享受二人世界。矛盾逐漸累積，雙方陷入冷靜期，2021年初開始，女方以探親為由獨自返回加拿大老家，與老公長期分隔異地。雖然苟芸慧隨後返港，但她竟搬離貝沙灣愛巢，更新社交平台時話有玄機：「該送的送了，該斷的斷了」，並指感謝過去的經歷令她學懂更多。

傳出婚變消息至今，苟芸慧與陸漢洋一直採取不提不說的態度，由於拒絕回應，加上未有再同框合體，令傳聞更添可信性。據知，雙方關係於3個月前開始出現突破性變化，正式破冰，有消息指男方一直給予空間，並馬拉松式施展冧功，在持久戰下，終令苟芸慧軟化。陸漢洋社交平台帳戶的頭像相，由結婚及經歷婚變等傳聞至今，一直風雨不改選用同一張婚照，而每次苟芸慧發文，陸漢洋更是「逢Po必Like」。

做司機管接送

除了在社交平台「刷存在感」外，陸漢洋更是繼續體貼入微，做司機管接管送，在所不辭。日前苟芸慧與胡杏兒夫婦、莊鍶敏、蔡一智夫婦及黃依汶等出席聚會，事後在網上分享合照，相中見苟芸慧和楊潮凱等站在一起合照，依然不見陸漢洋蹤影。不過據知情人士透露，當晚陸漢洋未有玩足全程，只在尾聲部分現身，他與現場的朋友寒暄一番後，就靜靜地等待苟芸慧，並開車載她離開。有指2人破冰後絕不會特別低調或迴避，間中會見到他們以夫婦姿態出席朋友圈的活動，身邊朋友見破鏡重圓，都替他們高興。

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