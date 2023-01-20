張學友現身拜個早年　推出新作祝大家「兔」氣揚眉

「歌神」張學友年廿九同大家拜個早年。數數手指，他已經有差不多十年時間未拍過賀年照，學友高興地說：「快有十年未曾拍過賀年照，非常開心，趁這個機會祝賀大家新年快樂、身體健康、明年是兔年，祝大家動若脫兔、『兔』氣揚眉！」

疫情期間，學友最常做的就是一個人練歌，遇到合意的新歌便跑進錄音室錄音，可以藉著大聲唱歌釋放一些壓力。踏入新一年，他以《日出時讓街燈安睡》獨唱版，為大家注入新力量，正所謂一年之計在於「心境」。

《日》已有合唱版本，今回選擇獨唱版本，學友直說：「就是很喜歡這首歌！第一次聽到這首歌就跟作曲人Eric Kwok和填詞人林若寧表示，希望可以唱這首歌。可能是因為這歌名跟我另一首較早期的作品《日出時讓戀愛終結》很相近，產生了莫名的親切感，像是延續篇；再細看歌詞有一種無力，卻又希望堅持的意思，跟現在自己的心境也很接近，當然旋律也是我十分喜歡的。」

所以在得到作曲與作詞人的首肯後，學友終於如願以償，可以以獨唱版本重新演繹這首歌，並邀請學友演唱會合作拍檔吳慶隆重新編曲，以簡單的鋼琴聲緩緩帶入，學友用他的聲音，娓娓唱出自己內心的「日出時讓街燈安睡」，鼓勵自己的同時也展現給大家新的感受！「這生人的燈，開一時足矣」希望每一盞街燈都曾發光發熱，在日出前照亮著每一個黑夜。

學友表示人遇到逆境的時候，既然逃避不了失意的時候，我們應學會去面對，心境絕對能改變命運，表示：「心態隨心意 要順流要逆流也易」說起來容易，真正實踐的時候都需要學會轉換心境，重新感受生活，學懂放下才能有更多的得着。