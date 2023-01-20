張國榮逝世20周年　Anson Lo翻唱《偷情》

一代巨星張國榮逝世20周年，環球唱片推出全新企劃，將會於3月同步推出兩張專輯，將多首經典金曲重新改編，在《REMEMBRANCE LESLIE》裏的《無心睡眠Sleepless nights Restless heart》中，更尋得哥哥從未曝光的錄音聲軌，有別於大家熟悉的版本。歌曲由哥哥生前好友兼御用音樂人梁榮駿（Alvin）親身主理，Alvin說：「好似同好耐冇見嘅舊朋友重聚一樣，有好多嘢要講，有好多美好嘅回憶。參與呢個企劃就好似延續我哋嘅友誼，諗起以好多以往開心嘅片段。」

Alvin又分享了與哥哥以往的一些點滴，他憶起：「監製哥哥嘅時候，佢好享受逗留喺錄音室，研究歌詞，分享對歌曲嘅感覺。有時錄快歌時候，佢好好興奮，甚至會跳住舞唱，成件事嘅效果係非常有感覺，能夠同佢合作錄音係我嘅榮幸。」

而在另一企劃專輯《REMEMBERING LESLIE》找來一眾樂壇新血參與，包括男團MIRROR的成員Anson Lo頭炮翻唱哥哥的《偷情》，男團ERROR、「聲夢」人氣王炎明熹、《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴、女團XiX、及主演電影《梅艷芳》飾演一代天后的王丹妮，以及環球唱片的的曾比特、P1X3L、陳葦璇等等。

Anson Lo回想當初得悉參與今次企劃，在選歌過程中聽到《偷情》時腦海充滿畫面，他說：「當時聽到呢首歌，腦海已經充滿畫面，如果將來有機會表演呢首歌，整個舞台的畫面，燈光的配合，所有構思統統在腦海浮現，好有感覺。」對哥哥的印象，他說：「哥哥係一個好全面同百變嘅藝人，係無可取代嘅，無論佢喺歌影視、舞台上嘅魅力，都係有獨特之處，好吸引人嘅一個偶像。」

Anson Lo亦分享到今次用新唱法演繹，用上神秘而且帶點性感的聲線去唱；MV亦配合歌曲的感覺，畫面充滿神秘與迷離的氛圍。他在MV中燃起火柴，在漆黑中與火光對戲，火光貫穿整個MV，穿插於不同場景帶樂迷以全新角度欣賞歌曲。