Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC　越力提升

在平治SUV家族中，以GLC最暢銷兼最具動感， 不論是一般道路或是越野路面，均能提供靈活操控、高行車寧靜度及舒適度。如今進化到第3代，不僅外觀和內裝都注入新設計元素，風阻系數降至0.29Cd.(比上一代降低了0.02Cd.) 及升級至更數碼化、更聰明的最新一代MBUX多媒體資訊系統， 還新增了越野駕駛模式及「透明引擎蓋」功能 ，「越力」進一步提升。

高駕駛要求的車主可加裝配備AIRMATIC氣壓懸掛及後軸轉向系統的Engineering package，前者具備可調式吸震器，後者可提供高達4.5度後軸轉向角度，將迴旋直徑減少0.9m至10.9m，換來更高水平的駕控享受。

規格表

車型：五門五座位SUV

引擎：直四渦輪增壓

容積：1,999c.c.

最大馬力：258hp/5,800rpm

最大扭力：400Nm/2,000~3,200rpm

傳動：9G-TRONIC自動波

驅動：前置引擎、4MATIC四輪驅動

綜合耗油量：7.3~8.2L/100km

0~100km/h：6.2秒

車身體積：4,716×1,890×1,648mm（長×闊×高）