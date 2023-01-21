「材識」兼收︱Kylie C.兔年行桃花運　生隊足球隊送阿仙奴青訓

有「學霸甜心」之稱的鄭杞瑤（Kylie C.）前年在ACE TALENT大賽得獎後，隨即加盟「美容教主」唐安麒的ACE娛樂旗下，未幾已成為人氣極高的模特兒及KOL。睇波資歷逾十年的她，更善用其豐富的足球知識，曾主持世界盃等講波節目，成為新一代「講波女神」，就連賽馬節目也有涉獵，被球迷力讚「材識」兼收，樣靚身材好，又有最強大腦！

踏入兔年，Kylie C.表示新年願望是工作不停，希望能參與更多綜藝節目，讓觀眾更深入了解她外，現正計劃報讀戲劇課程，盼能學以致用，他日可拍劇或拍電影。她說：「好多謝公司畀咁多機會我，亦都多謝過去一年所有支持我嘅人，無論我認識或唔認識，我都好感激。我本身對鏡頭有恐懼，但做咗主持後開始習慣，識得搵方法去減低緊張，例如聽吓K-POP，亦會不停睇片學其他主持，或睇書去掌握說話嘅技巧。我覺得強尼大哥真係好犀利，反應快又幽默，好有急才，係我學習對象。」

Kylie C.續說希望兔年能有更多工作機會，除了可學習更多，從中加強自信外，更希望能儲到第一桶金以完成開酒吧的願望：「一直好想開足球酒吧，有個舒服嘅地方，可以同球迷交流，我打算讀埋個調酒師牌，為自己嘅酒吧炮製signature cocktail。」

自言屬鼠今年有正桃花運的她，去年和拍拖8年的男友分手後，至今仍是單身，她說對感情向來抱堅缺勿濫的態度：「我自細就想23歲結婚，25歲生一對孖仔，好想有自己嘅家庭。今年我都26歲，覺得自己唔大唔細咁，搵男朋友比較難，人哋一係揀啲好嫩口，一係就揀成熟啲。我都希望會搵到心地善良、脾氣唔暴躁、好愛我嘅男仔，因為我係幾受愛情影響，所以希望一段關係能夠令雙方進步。感情事要隨緣，唔會好刻意去搵，搵到當然好，搵唔到又唔會太失望，如果合眼緣，我會採取主動。雖然入咗行後，係多咗人主動嚟認識我，但我好怕啲男仔太主動，我會好驚好有壓力，會即刻行開。」

每逢農曆新年，Kylie C.一定到好友家中炮製代表財源滾滾的糖環，更會遵守年初一不洗頭的習俗：「踏正年初一之前，一定沖好涼洗晒頭。因為我婆婆有9個仔女，所以拜年時成個家族聚埋一齊幾十人，傾吓偈、𢭃利是、斟茶畀長輩，真係好開心。我未分手前，我都會成日被人問究竟幾時結婚，家人好錫我，我諗佢哋今年唔會再問我感情嘅嘢。」

很多人在拜年時總會遇到親戚問何時拍拖、結婚或生仔等問題，Kylie C.說雖然自己很少遇到這類情況，但認為只要以輕鬆心情回答，一點也不難應付：「如果問幾時結婚，你可以話：『你儲咗人情未先？』被追問生BB嘅話，可以答：『我打算生一隊足球隊，你係咪幫我湊先？我仲打算送成隊去阿仙奴青訓！』哈哈！過年最緊要開心，真係唔使咁認真！」

場地：劉一手重慶火鍋（圓方）