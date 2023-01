韓團NewJeans的澳韓混血成員Danielle日前以英語「Chinese new year」問候粉絲而惹起爭議,被韓迷鬧爆指「Lunar new year」才是正確說法。而人氣當旺的女團IVE成員張元英,則上載韓服照並以韓語發文寫「春節快樂」,雖獲韓迷支持,卻遭內地網民炮轟她把春節視作韓國特有節日,糾正她正確寫法應是「Chinese New Year」。另一女團少女時代成員徐賢同樣因以英語留言「Happy Lunar New Year」而遭內地網民圍剿!

至於前年確診甲狀腺癌的女星朴素丹,昨日(22日)於限時動態上載黑粉留言狂踩她醜樣、並詛咒她癌症擴散死的截圖,她反擊說:「新年快樂,我會長久健康地生活!」該黑粉被指疑是男星朴寶劍的粉絲,因不滿朴素丹與男神合作,自大前年起經常惡意留言攻擊她。