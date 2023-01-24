東冲有料到：胡慧冲真係泰國旅遊大使

多年來有不少人自稱係泰國旅遊大使，小弟亦不時以開玩笑口脗說自己係街坊旅遊大使。其實泰國政府旅遊局香港辦事處從來沒有給予任何人「泰國旅遊大使」之類的銜頭，但今趟終於獲得了一個近似的銜頭——話說大年初一泰國政府旅遊局泰國辦事處安排了一個重量級活動，活動中香港藝人米雪、任達華及小弟得到了當地政府認同，向我們頒發了「泰國之友」及「泰國政府旅遊局嘉許榮譽獎」兩個獎項。得到泰國政府認同除了感到高興外，更興奮是可以跟華哥及米雪姐同台得獎。

一直以來，小弟都是兩位的影迷兼粉絲，看了他們甚多的影視作品，沒想過現竟然可以一齊獲獎。

多年來無論泰國的大事、小事抑或旅遊事小弟都會盡能力在不同的平台上報道，雖然有時未能盡善盡美，但幸好仍然得到大家的包容和支持。

今次的活動為期數天，年三十那天我們拜過四面神及到訪唐人街，之後在大年初一那天更得到當地政府官員的熱情款待，當中包括泰國政府旅遊部部長及曼谷市的市長和唐人街的領導人，實在感到光榮。這兩個獎對於自己可算係一份認同及安慰，多謝泰國政府對自己多年以來的支持，令我們三個成為真正的泰國旅遊大使。

胡慧冲