兔年大勢女團NewJeans　活力穿搭示範

新的一年，Y2K風格（1990年後期到2000年初的時尚風格）熱度持續高踞不下，以此風格出道的女團NewJeans被多個知名時尚品牌相中簽為代言人。最近成員Minji更擊敗BLACK PINK成員Jennie，登上「1月最具品牌價值女團成員」排行榜冠軍。而且今年是兔年，與團隊最具標誌性的兔子Logo相符合，可以預測到她們接下來對新世代將愈來愈有影響力。這次就來為大家分析一下她們的穿搭風格，讓大家都可以認識一下這一隊怪物新人。

可愛兔子穿搭

在不少場合中，都會見到NewJeans成員戴上可愛兔子頭套，與她們的兔子隊團互相呼應。青春活力的兔子形象，顯得可愛兼時尚，所以NewJeans趁出道100日，在社交平台上傳了一條「出道100天紀念Special Quiz Show」的影片。片段中，成員戴着可愛兔子帽，正式宣布官方Fan Club名為「Bunnies」。另外，她們在舞台上載歌載舞時，也戴過一頂垂耳朵Cap帽，想應援的粉絲不妨跟風一齊扮兔兔！

復古少女穿搭

作為Y2K風格的代表女團，除了官網的設計充滿千禧年代風格，穿搭方面也極具復古氣息。其中最具代表性的多彩串珠飾品，就不斷出現在團員的穿搭中，頭上也加入多種色彩髮飾。另外，紅、粉、綠、黃等鮮艷色系造型，也頻頻出現在團員身上，看起來活力十足，青春耀眼！