本日日本：網民首選　「兔島」400隻兔仔招呼你

踏入兔年，與兔仔相關的景點立即成為熱搜對象。日本旅遊社交網絡RECOTRIP早前就公布了網上最多人談論的兔主題旅遊地點，第一位便是位於廣島縣竹原市、有「兔島」之稱的大久野島，島上現住了約400隻兔仔，被牠們包圍的感覺超治愈！第二位則是位於鳥取縣鳥取市的白兔神社，內裏供奉着白兔大明神，想祈求良緣的朋友必到。

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被兔包圍 景點豐富

從廣島縣竹原市的忠海港搭乘渡輪，約15分鐘即可抵達周長約4公里的大久野島。島上的兔子數目最高峰時曾有約千隻，牠們的來源眾說紛紜，一般相信是當地小學於1971年將8隻兔仔放生、幾經繁殖後達致如此驚人數量。基本上於島上隨處都可發現兔兔蹤影，牠們都不怕人，只要手執兔糧的話幾乎都會被兔包圍。不過訪客跟兔兔接觸有一定規矩要遵守，例如不要抱兔子，也不要追趕或嚇唬牠們，餵食方面除兔仔飼料外，應以葉菜類為主。除了兔兔，島上亦擁有不少觀光賣點，例如可以到這裏租借帳篷等全套設備，在露營場輕鬆享受露營的樂趣。而且島上亦設有宿泊設施「休暇村大久野島」，除了住客，內裏的飲食及溫泉設施亦同時向不過夜客人開放，而休暇村的前方更係全島最多兔仔聚集之處！島上還有一所大久野島毒氣資料館，話說二次大戰期間大久野島被選為生產化學武器的地點，此館介紹當時製造毒氣的資料，提醒大家戰爭的殘酷。

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戀人之聖地 提升愛情運

日本有很多跟兔相關的神社，最有名要數鳥取市的白兔神社。供奉的白兔大明神是日本最古老歷史書籍《古事記》中記載的兔子，相傳在牠的幫助下，大國主神成功奪得八上姬的芳心，這間神社亦成了名氣響噹噹的結緣神社，被稱為「戀人之聖地」，年中吸引不少想得到良緣的男女到訪，據說在這裏誠心許願，愛情運就能得以提升。除了一般參拜方式，這裏還有一種特別的許願方法，先購買粉紅色袋裝着的一包5粒結緣石，祈願時將石頭拋上鳥居，沒有跌下來代表願望會成真。剩下的石頭放在參道兩旁的兔仔石像上，或當護身符隨身攜帶。另外，神社內發售的物品亦十分可愛，例如畫有白兔圖案的心形繪馬、兔仔圖案的結緣御守及可當裝飾品的兔仔靈籤等。此外，由於神話故事中因幡白兔用作洗身的水池，就是位於白兔神社的御身洗池，相傳清洗後其皮膚病得以痊愈，因此神社又可保佑皮膚病或寵物得病都可盡快康復。