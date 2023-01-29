網民指樂壇欠天堂鳥一個交代　成員表謝意嘆重組機會微

拆夥快2年的男圑天堂鳥(BOP） ，其8年前《登陸太陽》MV，最近網上瘋傳，但除不再被嘲為「MK之作」，更有網民戥3子感不值：「對唔住，公道講句『天堂鳥』係有啲料到」，又指：「呢首8年前嘅歌，一樣都係依家啲風格，唔識嘅以為依家拍，完全唔Out。」仲有網民指樂壇欠天堂鳥一個交代。對於被網民重新欣賞，前隊長Gordan（葉泓聲）表示：「我想同個網友講又唔使對唔住，哈哈哈，都公道啲講句，有人認同咁就無白費隊會同製作團隊嘅心機，多謝支持。」Lincoln（許俊豪）則謂：「都有朋友Send畀我哋睇，多謝大家有留意過我哋，其實有好多歌，大家可以上網搵吓重新聽吓，因為我哋都有畀心機落去錄同排練。」

再問到天堂鳥可有機會重組？兩子不諱言機會微，除成員Tyrese（歐喬峰）已專注其家族的園藝生意外，Gordan和Lincoln在影視圈亦有發展，Lincoln說：「暫時嚟講都幾難，大家都分開發展，將來有人想睇我哋開演唱會，或者限定合體先再作打算。」Gordon亦謂：「家下各有各嘅螢幕工作同埋外邊嘅生意要兼顧，要合體真係睇機遇，但一合體應該都幾有Feel，始終都一段時間無同台，再合體可能都有另一番味道出。」