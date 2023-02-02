日本AV界有唔少「胸前偉大」嘅女優爭上位，淨係靠胸大食胡，唔一定掂，仲要睇埋個樣係咪討好，以及演出夠唔夠投入，而今期「世界Cup」主角庵姬花，雖然出道時間短，但就一次滿足晒以上3大條件，可以話係鋒芒畢露，難怪獲得咁多AV迷支持喇！

I廠之最

由於每間AV廠都有自己嘅定位，所以喺招攬女優方面，各有唔同嘅要求，例如FITCH主攻身材充滿肉感嘅惠體女優，而Ideapocket就鍾意起用一啲打扮趨時嘅美女，當然，呢啲準則並唔係一成不變，特別係遇到一啲「奇才」，隨時可以破例！正如I廠喺上年就開始推出爆乳女優，而今日為大家介紹嘅庵姬花，唔止個樣生得青春甜美，身材仲要係正到爆，上圍有成L Cup咁勁，可以話係I廠成立以來Cup數最高嘅女優！

居酒屋出身

據講，庵姬花原本喺一間居酒屋工作，因上圍太過激凸，被AV業界人士睇中，經過一番游說，終於成為Ideapocket旗下嘅生力軍，處女AV更加喺舊年9月隆重面世。話時話，唔少巨乳女優一味以胸大作招徠，演技同床技都好一般，但庵姬花就冇呢啲情況出現，事關佢喺片場聽教聽話，無論男優要佢做乜，佢都會用心完成，投入感值得一讚，而更重要嘅係，佢嘅體質異常敏感，喺男優嘅猛攻之下，肉緊到面容扭曲，真係睇到人好過癮！