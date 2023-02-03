本日日本：士多啤梨多搞作　又食又買當造之味

每年的這個時候，日本各地都會盛產士多啤梨，並舉辦有關的活動，讓大眾也可一起品嘗當造美味。位於橫濱的紅磚倉庫也不例外，即日起至2月26日舉行Yokohama Strawberry Festival 2023。活動由2013年舉辦至今，共吸引超過160萬人次到場，廣場上有市集售賣各式士多啤梨小食及產品，例如有「整杯都係士多啤梨芭菲」及「士多啤梨奶」等人氣之選，還有「士多啤梨馬卡龍」、「士多啤梨法式多士」、「士多啤梨朱古力薄餅」及「士多啤梨朱古力可麗露」等，更可試食來自日本各地的士多啤梨。場內周圍都加入了士多啤梨元素布置，另有巨型的士多啤梨給大家打卡，以及專為小朋友而設的充氣彈床及彈跳設施。為紀念活動踏入10周年，現場的28間合作商店於2月17日至26日期間更會推出10周年產品，除了Fruit Sand屋SUN的「AMAO士多啤梨煉奶牛油三文治」及淺草梅園的「紅白士多啤梨大福」等食品外，還有秘密之苺MICO E的士多啤梨毛巾手帕等。有得吃又有得買，士多啤梨控不要錯過！入場費每位300日圓（約HK$18）。