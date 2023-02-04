亞視新班子上任望同無綫合作　陳美濤不問酬勞效力娘家

亞視今日（4日）舉行團拜，席上新任主席劉敏斌宣傳委任徐小明擔任行政總裁以及由黎文卓為創意總監，徐小明在台上表示受公司的誠意打動及想在退休前做一件有意義的事，貢獻娘家，故加入團隊，他台下受訪稱很榮幸有機會返回娘家幫手：「我係三進三出亞視，今次已經係第四次，我係百感交集，我哋大方向無論乜模式都好，內容好重要，製作要加強，我哋亦會培育新演員，依家係大灣區經濟世界，長遠都會源呢個方向發展。」

他透露會跟著名經濟學家郎咸平教授合作一個全新節目《亞視郎財經》，亦會製作電視劇及電影，問到會否向舊亞視藝人招手？他肯定地說：「一定會，佢哋好多位置可以參與，新人都會吸納，新舊融合。（接觸咗邊位舊人？）暫時未，因為我只係返工第二日。（亞姐會唔會再搞？）係公司王牌節目，所以唔會放棄。（有咩策略去抗衡無綫及ViuTV？）抗衡兩字講唔出，話唔定將來有合作，因為冇收視競爭，可以做到好朋友，我哋係同國際市場去競爭，無綫係香港龍頭大哥，佢業務做得唔好，我哋都冇好日子過，期待佢哋做得更好更出色，至於Viu方面，我都要學習，佢哋年輕人節目做得好成功。（打頭炮係咩節目？）暫時唔好畀壓力我先，因為公司靜止咗幾年，要睇吓市場環境，但肯定係製作先行。」

對於財務問題，徐小明笑言現時有新主席及新資金，這是他安心入職的一個條件：「希望唔止有糧出，有錢先可以做製作。」另外，講到注資金額，劉敏斌稱：「有幸加入，希望係一個帶動性，我身邊財經方面朋友會陸續加入亞視，希望進程順利同有實質性。」至於預計需要吸納的資金？徐小明坦言要待他做好計劃，才可以計到預算再向董事局申請，問到劉敏斌是否無上限支持，他說：「盡我最大努力。」

亞姐陳美濤為亞視團拜擔任大會司儀，她稱自己跟亞視已沒有合約在身，但作為娘家，只要公司有需要就會回來幫手，不會計較，問到亞視現時有新班子，會否考慮再簽約對方？她坦言：「都會考慮，轉咗管理層，相信會有新景象。（擔唔擔心公司又有財政問題？）呢方面我冇所謂，我唔出糧都得，公司依家有新資金，應該會有新計劃，我相信亞視，佢陪伴咗香港人咁多年。」