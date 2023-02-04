許子萱不堪壓力活動冇影　唔願做港姐求解約甩身

應屆港姐亞軍許子萱參選至今是非不絕，近月絕迹多個無綫活動的她，有指原來她抵受不了娛樂圈壓力，正跟無綫傾「分手」，希望提早解除港姐合約，回復自由身！未知是否壓力太大，早前她被網民炮轟「人品差」，她即還拖「不喜歡可以滾」，與網民掀起罵戰！

許子萱（Cecca）由當選一刻，都予人感覺非常有性格，甚有信心贏港姐冠軍的她結果屈居亞軍，即被拍到疑似黑面，但她否認之餘，還指奪亞軍已感高興。不過去年11月她以港姐身份出席慈善活動後，便一直「神隱」，而無綫多個公開活動例如去年12月《中年好聲音》宣傳、今年1月的《萬千星輝頒獎典禮》及大年初一的《喜氣洋洋玉兔賀新歲》，都只得應屆港姐冠軍林鈺洧、季軍梁超怡及友誼小姐邢慧敏，三甲獨欠Cecca蹤影！由於她多次沒有履行港姐責任，已有不少人揣測她是否不甘當林鈺洧的布景板。

赴內地工作

昨日有讀者爆料指Cecca缺席的真正原因，是抵受不了娛樂圈的壓力，要靠外遊減壓，她更跟無綫洽談解除港姐合約，無綫正積極游說她可以缺席活動，只需出席新一屆港姐加冕，因不想像當年港姐冠軍張舒雅，找來其他港姐來為新一屆港姐加冕，影響港姐形象。不過Cecca去意已決，不想再背負着港姐銜頭，寧願盡快回復自由身。其實近日圈中已有消息傳出，她因要到內地工作，無綫亦尊重她的決定，除非有錢賺的工作需要她現身，否則不用她出席公司活動。

網民批評人品差

最近有網民於Cecca的社交平台留言：「點解呢排TVB嘅活動，其餘三位得獎港姐都有出席，但唯獨唔見你嘅？你係咪放長假？」更有網民批評Cecca工作態度差，連最基本履行港姐義務都不做：「人品差！TVB唔畀冠軍你係啱嘅。」這些留言明顯「辣着」Cecca，她回覆：「這裏不歡迎黑粉，不喜歡的可以滾哦！」該網民不忿還擊：「哈哈哈，講中要害咩？一啲都冇履行到港姐嘅義務，咪人品差！」火藥味十足！而記者嘗試聯絡Cecca及無綫，但雙方至截稿前未有回覆。

林鈺洧幫口解畫 徐麟做「替工」

許子萱近月多次缺席無綫活動，友誼小姐邢慧敏及打入五強的徐麟，不時加入冠軍林鈺洧及季軍梁超怡的團隊，代替許子萱的港姐責任。去年底許子萱沒有亮相多個公開活動，林鈺洧曾幫口解畫，指對方因外遊才缺席；而當時有自稱是許子萱的好友向本報爆料，指她要專心寫第二本自傳，故向無綫請假，還叫大家多多留意這位才女港姐。許子萱「愛失蹤」，反觀應屆多位港姐積極履行港姐責任，不時在社交平台上載慈善活動照，落力省靚「港姐招牌」。適逢近月活動不算頻密，林鈺洧早前抽空睇BLACK PINK演唱會，日前梁超怡則上載仙氣照，力谷人氣。