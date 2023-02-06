花旦齊坐冷板！吳謹言絕迹劇組　迪麗熱巴停工半年轉型

近日內地網爆「失業女星」名單，多名人氣女星均榜上有名，其中「頂流女星」迪麗熱巴半年冇劇拍未算最慘，原來曾紅爆一時的吳謹言竟然已2年多坐冷板，不過踏入兔年立春即有新開始，迪麗熱巴終於「復工」，傳夥拍實力派男星潘粵明拍攝非偶像劇，力求轉型不做花瓶。

內地「零死角美女」迪麗熱巴早前因半年沒新劇而惹懷孕傳聞，隨即否認未婚生B，亦有傳以拍劇為正職的她終離開「失業大軍」陣地，將偕董潔前夫、實力派演員潘粵明開拍懸疑劇《利劍玫瑰》，跟隨女星趙麗穎步伐望轉型為演技派，而她去年中殺青的新劇《公訴精英》，昨日元宵節已釋出宣傳海報，意味她再活躍於電視圈。

粉絲擔心落錯班

有指迪麗熱巴遲遲不拍劇，傳跟她有感年屆30，應跳出偶像劇、一味賣「傻白甜」的框框，故揀劇本寧缺勿濫，要等待適合自己的劇本及角色才出擊，加上有傳楊冪離開經理人公司，未來迪麗熱巴將以一姐之位獨撐大營，故更不可胡亂接拍「爛劇」，可是有粉絲對她傳與潘粵明合作意見多多，擔心她被人氣下滑的對方拖累。

除了迪麗熱巴曾被列入「失業女星」排行榜外，代表作《錦繡未央》的唐嫣、「新一代小花」沈月及憑《三十而已》爆紅的江疏影等亦齊齊「待業」中，三女已近1年沒接拍劇集，不過演戲事業陷最谷底的則要數曾以《延禧攻略》上位的吳謹言，自拍畢劇集《尚食》後，據知有長達23個月沒有新劇，有傳跟她演技差、耍大牌有關，故近年只可參與綜藝節目保持曝光率，而翻查其社交網，亦似乎相當清閒，不是跟朋友聚會，亦是自發美圖箍粉絲，未見有劇組開工照。