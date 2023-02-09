楊政龍對《流浪地球2》期望高：科幻片值得支持！

楊政龍今日在新片《流浪地球2》首映禮上表示，看第一部時覺得好振奮，希望第二部可以再接再厲：「我未睇，今日去睇，對呢部電影期望好高，科幻片好值得支持。」談到英皇電影對未來大計，他指會多元化發展，只要有好劇本、好題材都會投資，對張敬軒主演的《超神經械劫案下》感到滿意：「當然愈多愈好，對《流浪地球2》票房有咩期望？我未識期望住，因為今日第一日，由零開始，希望有好成績。」

英皇藝人朱天、黎峻出席首映禮，兩人不約而同表示都好想拍科幻片，朱天坦言：「平日我打遊戲機，都鍾意打嗰啲科幻、喪屍元素嘅遊戲，如果自己能夠喺呢啲科幻片做一個角色就好開心，我有過《流浪地球》第一部，所以好想睇埋第2部。」黎峻更希望將來有機會接拍香港自己製作的科幻電影。

同場的劉若寶、艾妮也超期待《流浪地球2》，艾妮說：「我知道戲入面有好多特技場口，我自己都成日拍片剪片，都想偷吓師，將來有機會幫自己執導拍MV。」稍後她將飛到日本灌錄Hi-fi碟，她說：「上一次出Hi-fi碟已經係兩年前嘅事，今次會順道到當地拍埋MV及影CD cover。」