K奶春菜花 滿足你「肉」望

好多男士都係「食肉獸」，除咗一日三餐無肉不歡，喺性方面都好有「肉望」，好似家陣已經34歲嘅春菜花，正正係一名好有肉感嘅女優，佢嗰對脹爆K奶，絕對可以餵飽一眾饑渴嘅AV迷。

肉魅十足

好多女仔以為瘦等於靚，身材愈瘦就愈有吸引力，但其實唔少男士喺選擇伴侶時，往往鍾情於有肉地嘅豐滿型女性，難怪喺日本AV界不乏肉感型女優，好似喺AV界打滾咗12年嘅春菜花，肉魅十足，係小弟相當鍾意嘅女優之一。可能有人會嫌呢位花姐唔夠靚，但笑容親切，成個傻大姐咁款，最重要係身材冇得彈，講緊嘅係一對飽滿嘅K Cup巨乳，就算條腰冇以前咁幼，仍掩蓋唔到胸大、高挑等優點，同男優喺床上砌個你死我活時，心口嘅激盪效果依然好震撼，睇到大家拍爛手掌！

無意躺平

講開春菜花嘅出道故事，可追溯至2008年，曾經做過酒店接待員嘅佢，經熟人介紹下加入寫真界，憑住一對K奶而人氣急升，仲入圍過第2屆日本寫真偶像大獎添！之後，佢轉投AV界，先同片廠MUTEKI，繼而加入S1旗下，喺當時引起坊間唔少回響。

自此以後，春菜花成為AV界嘅中堅分子，每部作品都演得投入，見住佢用對K奶表演胸夾一幕，真係令人好有快感。話時話，好似花姐呢類活躍於AV界超過10年嘅女優，好多時都會進入半引退狀態，冇咩新消息，但係佢就唔同，繼續拍AV之餘，又不時出席各種攝影活動，仲喺網上開咗個視頻，上載烹飪同健身片段，連網紅都想撈埋一份，似乎無意躺平等退休！