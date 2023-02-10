Serrini拍節目一嘗富婆滋味　被馮允謙邀寫歌：要食飯了解下

歌手馮允謙與梁嘉茵（Serrini）今日（10日）出席品牌活動，Jay表示想找Serrini寫歌，被Serrini寸他只幫仔仔寫歌，笑言寫歌前要先食飯了解下，又站在Jay Fung身邊講笑：「我好似富婆，佢好似被包養嘅朋友。（你好想包養佢？）一個唔夠。」剛放假返港的她，透露為ViuTV拍攝旅遊節目《條女飲到不列顛》，每日可着靚衫上鏡，一嘗富婆滋味。

今日穿上露肩裝的她，體形清減不少，她表示是受朋輩壓力，並非減肥，主要想增肌，覺得女性練大隻感覺良好，並叫Jay3月首個紅館騷也騷肌。問到Jay會否在紅館騷肌？他稱可以考慮，但更想騷自信，可能會做些未做過的事，覺得觀眾主要為聽歌而來。他更分享唱高音不花氣力的秘訣：「用Pat Pat夾歌就唱到。」提到女友身在加拿大，每次開騷都會買定機票給女友來港捧場的他，今次也不例外：「之前佢都無嚟，今次佢有話過嚟，我無期望過，到開騷嗰晚見到佢真係坐喺度先，係咪好灰呀！」不過情人節會買情侶波鞋給女友。Serrini就表示會開放追求者名單，但未知有冇追求者，叫Jay可在情人節找她寫歌。