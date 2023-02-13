陳凱歌兒子被爆偷食「人妻」粉絲　網民驚變吳亦凡2.0

內地名導演陳凱歌的兒子陳飛宇因為貌似吳亦凡，因而被指為「最帥星二代」，出道之後迅速走紅，更曾跟女星歐陽娜娜傳緋聞。不過，今日（13日）網上竟然流出一張疑似他與女網紅「是亦琳呀」的床照，即時成為網上熱搜，就連陳凱歌多年前的舊照放蕩露底照片亦被翻出。

有指陳飛宇從2021年起就跟「是亦琳呀」在一起，二人多次於長沙酒店開房，照片中的男子赤裸上身於床上熟睡，而女方則甜蜜依偎他身邊，拍下多張纏綿床照，照片中的男子經對比嘴角的痣後，與陳飛宇相似度高達99%。

女網紅「是亦琳呀」於內地影音網擁有21萬粉絲，據網路上的個人資料來看，她是畢業於清華大學的高材生，比陳飛宇大4歲，臉蛋清秀白皙，笑起來相當可愛。她從2017年起就是陳飛宇粉絲，曾被捕獲在陳飛宇身邊跟拍，不過亦有網民翻出她的婚紗，大爆她其實已婚。網民都紛紛留言：「吳籤2.0」、「這也太高清了，陳飛宇長得像凡凡就算了，怎連被小g娜爆床照的劇情都那麼像」、「咱就是說，別最後蹲監獄也學那個男人」。

陳飛宇工作室今晚發聲明指陳飛宇與女方交往期間都是單身。而網紅「是亦琳呀」的公司亦發聲明，稱她於和平分手後才於次年結婚。