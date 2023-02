藝人黃心穎偷食人夫許志安後,事業一舖清袋,惟日前她突然預告出歌,意味正式復出。今日(14日)情人節,其英文新歌《Crown Me》終於面世,原來今次她不但自資出歌,更親自作曲填詞,並與男友樂隊鼓手泥鯭拍住上,一同參與編曲及監製,而她亦疑借歌詞抒發感受,首兩句歌詞已自嘲「八婆」,又指叫大家盡情以「Cheap」、「Naughty(頑皮)」等標籤她,明顯不介意負評,並表明「Just like me please」,希望博得關注,其中一句「I've got my personality revised. Why is it still not enough for you and I?」,則意指她已為別人改變性格,但無奈大眾眼中依然不夠好,似乎憑歌寄意,回應外間評價。