與龔嘉欣有大量感情戲　吳子冲：拍攝初期難免緊張

由陳豪與龔嘉欣主演的無綫劇集《新四十二章》，除了一眾主角受注目，新人及綠葉也有不少發揮機會。其中有份參演《七公主》的吳子冲，一改形象以冷艷男造型登場，成功吸引網民注意，讚他高大有型之餘，又指與嘉欣淋雨一幕睇到心心眼，二人又以神話造型亮相，演繹魔羯座神話故事，嘉欣的皇冠及曲髮Look吸睛之餘，其誇張表情亦相當搞笑，甚有喜感。

談到首度與嘉欣合作即有不少感情戲，子冲坦言拍攝初期難免緊張，並謂全靠對方幫忙過渡：「有佢同監製嘅現場指導，令我放鬆番好多，同埋嘉欣做戲會畀好多感情落去，所以我只要放鬆到，就好自然發揮到內裏感性嘅一面出嚟。」

子沖指角色最大難度是絕不能Chok：「監製話要喺Cool同Chok之間取個平衡。」他為了更入型入格，刻意劃了眼影。談到劇中有不少動作場面，子冲自嘲是容易受傷的男人，更獲劇組封「玻璃人」：「我排戲練拳時經常受傷。」

另外，綠葉鄭家生在昨晚一集中施展「半空翻騰」、「擒拿手」等絕技，身手敏捷令網民大感驚喜，留言大讚世外高人。現年66歲的家生，除了幕前演出，自1981年起已為電影擔任武術指導，曾獲提名香港電影金像獎「最佳動作設計」，他透露全劇最難忘是與糖妹一場對打戲，二人足足打了一個通宵，家生還大讚糖妹專業又厲害。