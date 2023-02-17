余德丞被同性戀主持抽水　喪收大膽相：成支嘢咁囉！

ViuTV全新節目《究食狩獵王》及《粉紅麻甩101》將於下周一（20日）起播出，一眾節目主持包括ERROR成員吳保錡、藝人余德丞、樊沛珈、王雅泰、黃凱逸、陳君浩及陳皓雲等，今午（17日）齊集九展為節目宣傳，分享拍攝感受。至於首次全男班主持節目的余德丞，指身邊也有同性戀朋友，今次拍攝令他更了解他們的生活習慣：「同自己平日生活分別都幾大，試咗Gel甲，又去咗食啲好奇怪嘅食物，例如牛嘅內臟同一啲好特別嘅部位，最難忘係着高踭鞋跳舞。（有冇發掘到你另一面？）了解多咗佢哋，反而令我更加堅定，冇考慮過中途轉，哈哈。（有位主持都話好冧你？）唔單止一個，經常喺社交平台都收到好多好大膽嘅相。（點大膽法？）成支嘢咁囉，唔使再解釋啦。」問到其他主持有否向他抽水？他笑言每天都會：「好小事啫，唔係抽得太過分我唔會發火嘅。（你嘅極限係？）真係錫埋嚟就唔好啦，其他手部腳部動作掂到、撩吓撩吓都冇所謂嘅，哈哈。」

保錡粉絲美食作應援

保錡獲粉絲送上大批美食作應援，慰勞現場一眾工作人員，問他粉絲每次也這樣大手筆，當中還包括學生哥，會擔心他們支出太大？他先感謝粉絲心意，亦笑言不太擔心：「我係ViuTV師奶殺手，好少學生支持我。」

他指今次節目以食物科學為題材，更令他成功減肥：「原來食嘢嘅次序、食物營養，好多嘢都好有學問，節目入面我要狂食嘢，但冇肥到反而肌肉增加咗。」他笑言雖然食得開心，但拍攝期間曾試過「食到嘔」及腸胃炎：「其中一隻試食嘢次序，一日食咗9餐量太大，結果唔小心嘔咗。另一次收工食咗五香肉丁炒公仔麵，可能太油啦，第朝開工不停屙屙咗好多次。」

他表示由早前ERROR騷開始保持每日運動，現已操得一身肌肉：「4舊腹肌、人魚線都練咗。（叫公司開節目你騷肌？）有呀，我有認真同金生（金廣誠）講咗幾次，話搞個ViuTV運動會，台前幕後都一定要參加認真玩。（金生點答？）佢聽完走咗，哈哈。」他指若成事，藝人陳安立應是他最大對手：「佢係ViuTV運動王，我應該全部攞亞軍季軍，佢全部攞冠軍。」談到現時工作多多，會否冇時間結識異性？他説：「個天依家畀咗機會，每樣事情我都想做好佢，好好準備自己，識女仔依樣嘢暫時唔諗住。」