張國榮逝世20周年音樂會　Anson Lo不在嘉賓名單上

為紀念一代巨星「哥哥」張國榮逝世20周年，天星娛樂將於4月1日在紅館舉行《繼續寵愛 • 二十年 • 音樂會》，並於今日在銅鑼灣舉行記者會。

現場播出去年尾推出，由內地歌手于毅主唱的紀念單曲《從未遠離》，除了由陳淑芬聲音導航，細訴她在當年哥哥離世那天的心情外，結尾更有哥哥摯愛唐鶴德對此曲的感受：「我們要好好的生活，才是對他（張國榮）最好的福報。」哥哥生前經理人陳淑芬在台上講到今次音樂會邀請嘉賓獻唱，大家也沒有計較其他會有甚麼歌手出席，一度感動得哽咽。

陳太接受訪問時指紀念活動由去年推出歌曲《從未遠離》已經開始，其他紀念活動包括推出地鐵車票、紀念章、3月29日於香港文化博物館舉行《繼續寵愛 • 張國榮紀念展》，去到4月1日將在紅館舉行音樂會，傍晚開騷前更會在紅館外進行默哀紀念儀式。

講到音樂會演出嘉賓，陳太指因有歌星還在度期出席中，暫時要先賣關子，待落實再一次過宣布。問到最近翻唱哥哥歌曲《偷情》的MIRROR成員盧瀚霆會否是邀請之列？她說：「暫時冇喺我嘅名單上面，除咗我哋其他機構亦有舉辦唔同嘅活動，我都唔會勉強嘅。」

講到音樂會當晚唐唐可會上台？她則說：「未知，10周年佢都係最後先決定出現，嗰日出現對佢嚟講係比較辛苦，隨緣啦，當然好希望佢嚟，感受下大家嘅心意。」