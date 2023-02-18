牆身變壁畫　美化城市齊打卡

香港有很多荒廢的街角與沒人留意的牆身，近年透過壁畫創作起死回生，美化城市之餘更成為遊人打卡之地。壁畫除了具有觀賞性，同時能以不同角度去展現城市獨有的文化與歷史，大家既不用刻意去畫廊，也不用擔心開放時間，隨時在街頭漫步都可觀賞得到。今次請藝術家現身說法，為大家分享壁畫創作的心路歷程。

「中環」日系動畫 不同創作體驗

不少人的社交帳號近日都被《哈爾移動城堡》壁畫洗版吧？宮崎駿的動畫是不少人的童年回憶，最近本地藝術家皮忠與時裝品牌合作，繪製了多幅《哈爾移動城堡》大型壁畫，更引來張敬軒、陳蕾、馮允謙等星級人馬到場支持。壁畫展期去到2月26日，大家經過中環荷李活道不妨去打卡啦！

皮忠雖然是畫家出身，但沒有限制自己創作範疇，對所有關於「美」的事情都感興趣。回想第一幅壁畫是2019年為一間酒吧畫巴黎街景，下一幅便是《千與千尋》，之後陸續有不同壁畫作品。他表示：「今次由於是跟品牌與宮崎駿合作，所以起初已經有圖畫設計。如果由我自己設計，會先聽取意見再配合主題，加入個人特色及標誌性色彩。我有時希望壁畫與人之間有更大的互動，甚至會加入3D元素。」

起稿打格髹上牆

皮忠指出，製作壁畫一般需時一個禮拜左右。以此幅滑板場的壁畫為例，首先會起稿，在稿之中以打格子方式，依比例將稿搬上牆壁，這樣才能確保比例不會出錯。然後便開始上色，通常畫完稿就會開始髹上大色塊，大致上完色便可看到整個作品雛形。接着於每一部分描繪細節，觀察壁畫整體有甚麼地方需要調整，進行最後修飾便完成。

「觀塘」原創卡通 述說九龍東歷史

最近觀塘海濱橋墩出現了30組大型卡通壁畫，呈現了九龍東由宋朝發展至今30個不同行業的人物故事，包括九龍東由南宋時期的鹽業、五六十年代的造船業、輕工業時期的塑膠花製造業，到現時的金融業、設計業和文化藝術產業等。壁畫在承托着觀塘繞道的30個橋墩上，承載着由古至今的九龍東變遷。

整個壁畫項目由90後建築師Derrick（梁安裕）負責統籌、物料選擇與工程安排，而設計師Annie（龍曉琳）主力插畫設計及圖像落筆。他們分工合作將平面的影像投放到立體的橋墩，過程充滿挑戰性。Derrick表示：「考慮到香港人好忙碌，很多東西都要放大先見到。若然設計得太過細緻便不易察覺，因此構思以撐起觀塘為靈感，將一條柱呈現一個人的形象。」30組壁畫製作過程長達3個半月，主要分為度尺、清理牆身、平整橋墩、實地測試、現場施工5個階段。由於觀塘海濱是公共空間，所以他們選用了耐用的3M高質噴畫物料代替傳統手繪或油畫，設計後先打印圖像，再帶到現場貼牆，好處是除了較節省時間，亦有防污防塗鴉效果。

壁畫互動添玩味

橋墩壁畫是從古代到現代選擇30個代表人物的形象而設計，一部分由歷史背景着手，另一部分以各行各業人物為主，例如麵粉廠附近是食品從業員壁畫、露天種植場地用上耕種人物壁畫，滑板場附近就設計了踩板愛好者與學生壁畫，將藝術元素與文化歷史融入公共空間。雖然壁畫是平面作品，但今次卻加入不少玩味，遊人只要以手機鏡頭掃描牆上的二維碼，便可與壁畫角色拍照互動。

同場加映：香港各區隱世壁畫

佐敦小巷歐陸風格

佐敦德成街附近的小巷內，可見到一幅50米超長壁畫。藝術家Zue Chan以鮮艷柔和色彩表現出悠閒的感覺，壁畫前端是清新藍粉色調的歐陸風小區，接着是粉紫色布滿紫藤蘿的Cafe等。特別之處是於小巷水管畫上幾個盆栽，將壁畫與現實環境互相搭配。

華賢坊秘密花園

走上中環城隍街的百級長梯，在位於華賢坊附近的休憩公園前面，大樓外牆有一副巨型隱世壁畫，呈現出秘密花園感覺。顏色青翠鮮艷與公園的綠化融合，靜謐風格與較慢節奏的社區結合，大家若經過附近，不妨來打卡兼度過悠閒時光。