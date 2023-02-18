龔嘉欣被打到啪啪聲　爆鼻險毀容入院照X-Ray

無綫劇《新四十二章》一班演員陳豪、龔嘉欣、周嘉洛、譚凱琪、江嘉敏、鄺潔楹、戴耀明和吳子冲等，今日（18日）大隊到中環宣傳。對於劇集收視和口碑理想，陳豪表示開心，隨着市況復常，可以近距離接觸人群宣傳，稱這幾年甚少在商場舉行活動，可以同觀眾緊密連繫感到高興。龔嘉欣提到拍劇時十分辛苦，因角色武功高強，與男人對打感吃力，因男人手骨粗，故每次打戲都忍住淚水，她並爆出有場戲被男替身打爆鼻致流鼻血，差點毀容，她說：「但唔關佢事，係位置唔啱，打到鼻嗰吓我聽到啪啪兩聲，好驚，即刻攞鏡照，係驚有事影響拍攝進度，因為嗰場係大場面，好多威吔戲。」之後她即去醫院照X-Ray，慶幸無事，問男友有否心痛？她即表示無男友，陳豪亦稱不認識她男友。

嘉欣之後扯開話題，稱近日購置了一部家用咖啡機，向陳豪請教研究烘焙咖啡，陳豪亦有送咖啡豆給她，笑言整個人都提升了品味，問到男友是否好鍾意飲咖啡？她說：「好多朋友都好鍾意，學緊拉花，依家成日煩住陳豪，希望第時有機會一齊搞生意。」陳豪表示拍此劇算是最辛苦一次，因為這部劇集合動作、幻想、感情和尋寶於一身，要好集中精神，笑言拍一部劇等如拍了5部劇一樣。提到早前播出一集他與Zoie在沙灘裸泳，他為配合Zoie自度將底褲拉低一幕，細節加強了效果，但就笑言該場戲「兒童不宜」，屋企沒有開電視讓小朋友看，不過小朋友從網上也有看過他表演街舞。