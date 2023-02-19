東方日報C2：名攝影師涉非禮被捕　梁敏巧險遭狼爪

近日一名曾與多位藝人合作的業界知名攝影師，因涉嫌非禮被捕。原來化名「G先生」的攝影師除了要求模特兒脫光光擘髀拍照、摸胸、從後攬腰及索吻外，魔性大發的他更向女藝人出擊，伸出鹹豬手托港姐胸部，又藉機愈黐愈埋，有殺錯冇放過，而《東張西望》女神梁敏巧及港姐出身的袁姓女藝人亦差點中招！

無綫資訊節目《東張西望》日前揭發一名業界知名攝影師G先生（化名）的惡行，他曾與「宇宙最強」甄子丹、楊千嬅、佘詩曼、李佳芯、王君馨等藝人合作，惟他在私影期間疑做出越軌舉動，要求女模特兒一絲不掛兼擘髀拍照，期間趁機非禮及拍攝模特兒的走光照，受害人更不只一人。事件曝光後在網上發酵，有受害人早於13年前已中招，拍照時被G先生以「配合拍攝效果」為由索吻，舉止猖狂，基於有愈來愈多受害人揭發其惡行，事件隨即成為全城熱話。

專揀靚女模特兒

日前G先生曾接受傳媒訪問，被追問有關偷拍走光照一事，他似有備而來，不斷表示要先諮詢律師意見，故不便回應，更說：「件事已進入司法階段，我唔可以講嘢，因為會妨礙司法公正。」接着便急急掛電話，而他於本月16日就以涉嫌非禮及非法拍攝私密部位被捕。自2015年起與G先生合作的林先生，前晚在《東張》揭發對方更多惡行，爆料指他非首次因涉嫌非禮被捕，更試過觸摸他人女友的臀部被捕，林先生直指雙方合作時感覺怪異：「每次叫佢報價都會問我有冇靚女模特兒，Send啲模特兒卡畀佢，就由佢主導去揀。佢私下拎咗模特兒嘅聯絡，然後叫個模特兒另外搵一日上佢Studio度影，建議女模特兒除衫影。」

被爆摸胸攬腰

除了模特兒，受害者還包括明星和名人：「之前佢摸過啲女明星，影相時摸過人哋個胸。有個女明星係港姐嚟，換衫時佢唔覺意觸碰到女藝人個胸部，托一托。另外一個出名啲嘅模特兒都有上過佢Studio影過半裸照，但之後好激氣，喺朋友群組講受到性騷擾。G先生叫個模特兒『坐喺度，雙手護住個胸』，攝影師唔知點解走去佢後面攬住佢條腰。」更指他試過向袁姓港姐埋手，最終被要求遠離女方。

原來《東張》主持之一梁敏巧亦曾是其目標，更差點送羊入虎口！她昨日接受本報訪問時，表示去年6月曾收過對方邀請拍攝的訊息：「佢話想影啲Beauty and Fashion嘅相，係For佢嘅作品集，但最後夾唔到時間冇影到，真係好彩，因為見佢平台啲相好專業，所以當時有時間真係會去影。（叫你擘髀都肯？）梗係唔會，有意淫感覺都唔會接受，同埋一定要個化妝師全程喺度，唔會得我同攝影師。」

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