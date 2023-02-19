黃宗澤打到中暑　吳卓羲汗都冇滴

藝人黃宗澤（Bosco）、吳卓羲（Ron）與王浩信在邵氏兄弟與優酷出品劇集《廉政狙擊》中首度合作，劇中激鬥連場，不過Ron獲厚待，動口不動手，自認拍得舒服；相反Bosco與浩信則成動作擔當，前者打到中暑，三人又拍足兩日水底戲，相當搏命！

由邵氏兄弟與優酷聯合出品的重頭劇《廉政狙擊》，明日（20日）起逢星期一至五晚上9時30分在無綫翡翠台播出，劇集雲集一眾花旦小生，包括黃宗澤、吳卓羲、王浩信、胡定欣、黃智雯、蔡思貝、譚俊彥及蔡潔等逾150名藝人參與，由邵氏執行董事及總經理樂易玲、黃國強及劉佳莉同任監製。

辛苦過拍《飛虎》

故事以廉政為題材，講述五位兒時玩伴因一場塌樓意外而各散東西，25年後重遇，大家各有不同工作崗位及立場，引發出連串矛盾與衝突，並衍生出正與邪的鬥爭，當中牽涉不同案件以及隱藏的終極復仇大計。除了精彩的偵緝查案劇情，也有愛情、友情及親情的細膩描述，加上爆破、追車、打鬥等場面，勢必掀起追劇熱潮。為配合主題，由歌手吳業坤與胡鴻鈞重新演繹金曲《友共情》作為劇集主題曲。樂小姐透露今次是邵氏繼《飛虎》系列後，首度拍攝廉政題材：「呢套劇係我哋最拿手嘅男人戲，除咗查案同動作場面吸引，仲好人性化，希望從案件中反映現實社會問題，期望觀眾多多支持。」

黃宗澤、吳卓羲與王浩信首度攜手演出，飾演情同兄弟的兒時玩伴，長大後分別成為廉政公署人員、律師及警察。近年多拍動作片的Ron笑言今次拍得最舒服，有錢收又不用出汗：「我做律師，所以冇動作戲，（要記好多對白？）記多頁對白都舒服過對打。」可憐Bosco卻拍到中暑：「其實最多動作戲係浩信，我都有唔少，拍咁多次《飛虎》都冇中暑，但今次着西裝拍打戲就中暑，當日仲係酷熱天氣警告。」

被困貨櫃跌落水

至於浩信不只打戲連場，角色情緒起伏大，文戲、武戲均有相當難度，說到難忘場口，他提到一場三人被困貨櫃的戲碼：「因為講個櫃會跌落海，我哋三個連人帶貨櫃落水，喺片場拍咗兩日水底戲。」

胡定欣為報仇 唔認阿媽

黃智雯與胡定欣均是塌樓意外受害者，智雯在廟街歌廳長大，經常自彈自唱，今次是她首度在劇集獻聲，事前做足準備工夫：「拍攝前跟老師學木結他，希望演出時可以彈到首完整嘅歌，劇中都唱咗大約6首歌，我向其中一首歌《Can You Hear》嘅原唱者譚嘉儀請教點樣演繹。」她的角色重情義，可惜情路顛簸。

跟智雯的單純相反，定欣是一個復仇者角色，誓揪出當日造成塌樓意外的真兇而不惜代價：「個角色係我入行以來最慘，我睇嘅時候都覺得好心痛，佢嘅人生發生好多悲劇，為咗報仇又要收埋自己嘅情緒，最難忘係拒絕同媽咪相認嘅場口，以及終極嘅復仇戲。」

譚俊彥專責做紅娘

譚俊彥（Shaun）與蔡思貝在劇中演廉署人員，負責搞笑，為沉重的劇情帶來輕鬆氣氛，Shaun笑言：「我喺劇中主要任務係整蠱Bosco，以及撮合佢同思貝，不停將女仔介紹畀佢，所以每日返工嘅心情都好愉快，拍得好舒服。」思貝的角色幹勁十足，並勇於追求上司Bosco：「我同Bosco好多對手戲都係大家即興度出嚟，出來效果幾好笑，有啲場口就甜到漏。」