李宰旭嫌《還魂2》談情唔夠喉　恨與高允貞續前緣

韓星李宰旭挾韓劇《還魂：光與影》熱潮襲港，日前現身銅鑼灣舉行記者會，吸引大批劇迷熱捧。他此行亦有抽空接受東網專訪，談及不少劇迷大讚他與《還》劇女主角高允貞有「CP感」，極度希望雙方再度合作，李宰旭笑說：「我跟高允貞都幾合拍，可惜劇中合作場面不多，感情戲比較少，希望下次可以再合作一部有更多感情戲的愛情劇。」

他又透露跟《還》劇角色最相似之處，是他本身也有生鬼佻脫的一面，又指在韓劇《意外發現的一天》中那樣性格莽撞的角色最難演繹，因與其真實性格差異很大。出道4年，主演幾部劇集均大受歡迎，被問到是本身努力多一點，還是幸運多一點？李宰旭謙稱是運氣好：「演技好的演員有很多，我經常覺得自己運氣好，可以遇上好劇本和作品，而睇劇本時通常會審視作品的趣味性。」

繼早前的泰國見面會，他在香港見面會上亦有獻唱兩曲，更獲粉絲大讚歌藝不俗，被問到花了多少時間練歌，他笑說：「我本身唔係歌手，就算幾努力都唔可能唱到好完美，我只係去了3、4次練習室練歌，咁樣講會唔會覺得好冇誠意？」不過，他平日也很喜歡唱K，亦很喜歡聽男歌手韓東根的歌曲，雖然他在見面會上表現不俗，但他謙稱自己唱歌不是特別叻，如果要給自己的歌藝評分，10分滿分亦只給4分，至於問到下次會否挑戰跳舞？他即斬釘截鐵謂：「不會！」

場地提供：南海2號@wwwtc mall