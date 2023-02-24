累積隔離160日︱梁競徽恨返TVB拍劇：睇角色

近年專注在內地發展的藝人梁競徽，昨晚（23日）為《毛孩天台重聚慈善演唱會》擔任表演嘉賓，他表示自2019年出席無綫台慶頒獎禮後便未有在港工作，問到是否已移居內地？他說：「唔係，自己網絡平台公司基地喺杭州，之前因為疫情上落唔方便，又唔想周圍去，所以好多時間留咗喺內地。（會唔會返嚟？）梗係返！香港係我家嘛，內地啲朋友成日話返老家過年，今年農曆新年我都撲機票返嚟過年。」

他表示家人一直在港，期間有多次回港探望家人，笑言自己是最夠隔離經驗的藝人：「粗略統計加埋都有160日用嚟隔離，變到依家鍾意一個人喺屋企，個野性純和咗，哈哈，唔想出去個森林度玩，鍾意留喺自己個洞穴度打機休息。」他表示暫時仍會中港兩邊走，但坦言戲癮還在：「睇吓幾時有機會返TVB拍劇，其實一路都有傾，如果有啱嘅角色，都好期待再參與純港劇。（有冇搵高層傾過？）我見到珍姐（曾勵珍）唔敢講嘢，哈哈！其實珍姐對我好好，但唔知點解我擺唔低個心理壓力，至於樂小姐（樂易玲）我哋有傳訊息，佢成日都問我『點呀阿仔你？OK嗎？』我過年都有去拜年。」他表示3月中會先回內地公司，亦會考慮邀請其他藝人加入。