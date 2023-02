32歲日本男星柳樂優彌,近排憑Disney+懸疑串流劇《噬亡村》大獲好評,連新一代煲劇女王的「Do姐」鄭裕玲(嘟嘟)亦成為其劇迷!

最近,柳樂便越洋接受嘟嘟的訪問。訪問一開始,嘟嘟便親切地以流利日文打招呼,再直接盛讚柳樂優彌:「I really like you as an actor! Very good!」柳樂開心多謝支持外,還對香港觀眾表達謝意:「平常很少機會聽到日本以外觀眾的意見,雖然劇集在日本也得到很高的評價,但聽到在亞洲、在香港亦備受好評,真心覺得參演了一部很好的作品。」對於他因太投入劇情而未能食肉的傳聞,柳樂笑着否認,透露拍攝期間曾食過燒肉,但他承認因主題沉重兼拍攝長達5個月,花了很多時間才能抽離角色,直到最近才回復原來的自己。

柳樂優彌於14歲時憑電影《誰明赤子心》於康城影展上撃敗梁朝偉(Tony),成為最年輕康城影帝。他自爆是梁朝偉粉絲:「我很喜愛梁朝偉,希望有一天能見到他。」嘟嘟立即回應:「我認識梁朝偉,可以介紹給你!」柳樂優彌笑着舉起okay手勢回應,非常期待。