泰越新味　惹味開胃有優惠

香港開關後，除了日本，東南亞地區也是極受出熱點，隨時飛到泰國按摩和歎街頭小食，越南的風景名勝也實在吸引，還沒訂機票又想止癮，又或是玩完返嚟意猶未盡，本地亦有很多人氣的泰越美食讓你回三再味，近日既有新餐廳開幕，又有供應新菜單，而且提供多項新張優惠，邊吃邊感受東南亞風味，也是不錯。

泰西風下午茶

春日將至，天氣明朗，坊間繁花盛放，讓人提早感受到春意。Lady Nara由即日至3月31日，以春日作靈感推出「戀暖春盛 The Blooming Lady」下午茶，復古風首飾盒子滿載以食用花和春旬食材打造的鹹甜點。鹹點有帕爾馬火腿番茄莎莎多士、忌廉芝士蝦卷、青木瓜沙律卷、香辣肉辣卷、法式菠菜芝士蛋批和慢煮三文魚配伏特加青檸汁。甜點有薰衣草慕絲芭菲、焦糖香芋蛋白脆撻、蜜桃檸檬奶油瑞士卷和杧果泰式奶茶千酥層等，吃時可配桂花烏龍梳打或薰衣草葡萄柚，感受春日氣息。

開幕優惠

越南的Pho和小菜廣為人熟悉，除了地道菜式，也有滲入法式的風味，於銅鑼灣屹立多年的安南早前搬新舖，特別推出多道新菜式，當中包括牛栢葉沙律、軟殼蟹牛油果米紙卷、酥炸龍脷魚柳濱海、越式蟹湯鍋、椒鹽大頭蝦、法越燒乳鴿和日本A4和牛湯河粉等，配傳統越式雞蛋咖啡或香辣菠蘿馬天尼都好夾。因應新開張，由現時至3月31日推出堂食開幕誌慶三重賞。逢星期一至四惠顧晚市堂食，指定菜式可半價享用，每2人選1款、4人選2款，如此類推。逢星期一至五下午茶時段惠顧堂食，點選指定的美食，可以優惠價享用指定飲品或紅白酒1杯。客人出示餐廳社交平台的指定電子優惠券截圖，於星期一至四惠顧滿HK$1,000，即可享HK$300折扣優惠。