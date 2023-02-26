豪擲5千萬成就世紀婚禮　傳何超蓮下月嫁竇驍

賭王千金何超蓮同內地男星竇驍自2019年公開戀情後，一直被睇好會拉埋天窗，今日（26日）有消息指，二人已訂下婚期，將於今年4月復活節期間喺峇里舉行浪漫世紀婚禮！據指，一對新人籌備接近一年、豪花逾5千萬港元打造完美婚禮，場地選址及布置都務求做到一絲不苟，更畀賓客玩足兩日，見證竇驍「駙馬登基」。有指，婚禮當日除邀請一對新人嘅至親好友，亦宴請過百名人、明星到賀；而婚禮場地選址一個戶外私隱度極高嘅地方，婚禮保安措施非常森嚴，即使係收到喜帖嘅賓客，都需要核對身份先畀入場，極為保密。超蓮除布置及場地花費不少外，當中更訂製價值過百萬嘅名牌手工縫製婚紗，及過千萬珠寶首飾，估計整個婚禮花費近5千萬港元。

傳出嘅賓客名單亦係星光熠熠，女方除已邀請好姊姊鄧紫棋（G.E.M.）及李蘊，仲會有JW、Twins、薛凱琪等，而男方亦邀請多位內地演員，亦指各賓客為見證婚禮，已一早推Job預留檔期畀一對新人。而G.E.M.除擔任伴娘外，更將喺婚禮上獻唱。另外，一對新人已貼心安排五星級酒店住宿及機票畀親友，以全包宴方式等所有賓客唔使破費。

另有傳超蓮嘅閨密爆料，指二人曾計劃去法國古堡、英國倫敦母校、葡萄牙等地，但熱愛陽光與海灘嘅二人最後決定揀峇里，惟竇驍因工作關係，一直遲遲未正式求婚，令計劃一拖再拖。

同時亦有指一對準新人依家就去到日本旅行，預支蜜月，回港後，下月就進行過大禮儀式，竇驍除安排名貴鮑參翅肚外，更已準備過千萬金器及鑽石飾品過大禮，務求排場奢華，仲話竇驍氹得未來外母三太陳婉珍非常開心。

另超蓮孖生弟弟何猷啟前妻齊嬌，被發現已帶住兩個囡囡由上海娘家返到香港生活，並重新活躍於社交平台，當中佢一改形象狂晒索相，剪短髮嘅佢同過往風格大變，成日性感示人，五官亦愈見精緻，唔再斯文。