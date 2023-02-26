龔嘉欣爆波嚇親整傷腿　江嘉敏跪地想講粗口

無綫劇《新四十二章》本周四迎來大結局，一眾主角今日出席宣傳活動時，大玩爆波遊戲。龔嘉欣被嚇到花容失色，兼扁嘴向陳豪「投訴」，玉腿更於氣球爆破時擦傷，至於江嘉敏則不斷尖叫，陳豪笑着安慰：「好快就過㗎嘞！」被嚇到跪地的江嘉敏，直言「感受只有20字粗口」，完結時更眼泛淚光。

談到《新》劇最終「變身」24集，陳豪說：「最終刪剪咗1集，想劇情更加緊湊。（嚟緊每集都有人死喎。）我同嘉欣冇事，都好多朋友追問我劇情，但我一概封嘴。」龔嘉欣則透露因為劇集收視成績不錯，大結局當晚會再安排宣傳活動，當問到是否有計劃開拍續集時，她笑言：「我想開拍《殺手2》先。」陳豪接口表示自己亦很喜歡《殺手》，如果有同類劇的續集自己當然歡迎。

嘉欣又自爆：「同監製陳維冠合作咗咁多次，《殺手》同《新》劇我都好鍾意。當初佢開《七公主》我竟然冇份，咪去問佢囉，原來佢預咗我開《新》劇。（再開續集，唔驚又要打到飛起？）唔驚，豁出去嘞，武術指導話我可以做替身嘞。」

對於她將於6月開拍新劇《企業強人》，更有陳豪及譚俊彥兩大視帝「加持」，勢奪視后寶座。嘉欣表示：「係我嘅榮幸。（信心大咗？）一定會嘅，兩個都合作咗好多次，都係好到不得了嘅拍檔，搵到佢哋成件事真係事半功倍，我簡直覺得有幸運之神眷顧。」