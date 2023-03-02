郭富城打破沉默　回應蔡天鳳烹屍案：好震驚好悲痛

天王郭富城（城城）今晚（2日）在港出席主演電影《斷網》的首映禮，城城的太太方媛與被肢解殺害的名媛蔡天鳳是多年閨蜜，城城在首映禮上開腔回應，他說：「今次呢件事，係一件好震驚、好悲痛嘅事。我同我太太都係對方嘅朋友，喺呢一刻我相信我太太需要一啲時間，我亦都唔想再講太多。」他表示由於太太心情仍未平伏，故帶她出席首映禮欣賞電影以作散心。

另外，郭富城亦為新片和林家棟、監製鄭保瑞及導演黃慶勳在線上接受台灣傳媒訪問，期間城城談及家庭生活，說現在很幸福，又說結婚是完成母親生前的心願：「組織家庭後有女兒的那種快樂的感覺，不是工作可以帶來，也不是其他東西可以媲美，是無價的。」在戲中飾演電天才的他，說也會擔心女兒會沉迷上網：「我跟太太說，強制他們在學習的時候，要把iPad、手機全收起來，集中在功課上。」

但到訪問尾聲時，台灣傳媒問及方媛對於閨蜜蔡天鳯慘死的心情時，城城和林家棟四人即面露尷尬，未有回答，隨即工作人員中斷線上訪問，發生「斷網」場面。其實方媛日前已發文表示心情悲痛，難得過無法言喻，而城城也有轉發其貼文並留言：「祈求安息。」