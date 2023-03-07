「烏冬」拍劇有替身！練美娟家有明星狗　「教主」爭住寵幸

有睇過ViuTV電視劇《百萬同居計劃》的觀眾肯定會被劇中的狗女吸引，因為牠被「教主」Anson Lo寵壞錫到燶！這隻明星狗名叫「烏冬」，現時8歲半，是純種豆柴犬，狗主正是同樣有份拍《百》劇的練美娟，她透露是首次與愛犬一同拍劇：「真係好多謝監製，佢想搵隻狗拍，冇錢我都肯！全部演員同工作人員都好錫『烏冬』，覺得大家好似錫埋我。」她笑言全劇沒演員需要用替身，「烏冬」卻有替身狗，因為牠不愛吠，要由替身拍吠戲，認真搞笑！她又指「烏冬」其實數年前拍過床上用品廣告，還懂得單眼放電。

練美娟自認是緊張狗主，見到「烏冬」跟其他狗狗玩耍時會緊張，笑言若將來有小孩，必定會是怪獸家長。她大讚愛犬夠淡定：「我哋關係好似朋友，佢對每件事都處之泰然，好淡定，情緒管理比我好，唔開心我會同佢呻，會好安心。」有次她帶着情緒回家，「烏冬」即黐着她扭抱，另一次她半夜急性盲腸炎，痛到在床上動彈不得，「烏冬」即跳上床搓其肚皮，助她紓緩病情。

她更自爆與前度分手時，為爭奪「烏冬」而差點鬧上警局，可見愛犬在她心中的地位。她坦言愛犬陪伴她經歷了不少事，每次搬屋都陪她一同適應新環境：「好開心呢8年有佢陪住我，一個女仔獨自處理嘅事好多，每晚攬住佢，互相依偎嘅力量好強。」去年她發現「烏冬」乳房生瘤，幸及早發現動手術，但還是很擔心有一天愛犬會離她而去。