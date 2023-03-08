型格戶外鞋　山系穿搭必備　

趁好天氣，風景宜人，穿上最新戶外鞋款做個山系型人吧！（互聯網）

最近天氣涼爽，最適合到戶外行山遠足，不過一眾山系型人又點會錯過穿上型格戶外鞋的機會。大家若想打扮得更有戶外Feel，不妨留意各大運動品牌近日推出的越野運動鞋，除了有着辨識度極高的外形，功能性亦是一流，讓大家能夠無拘無束地游走於城市與山野之間。

水陸兩穿越野鞋

說到功能性的越野鞋，除了採用GORE‑TEX防水材質打造的鞋款，大家亦可直接選擇水陸兩穿的越野鞋。美國運動品牌Merrell今季推出的Moab Flight Sieve，是一款可以在水上運動時穿着的波鞋，鞋款設計源自品牌標誌性的行山鞋MOAB，鞋面採用了防水合成皮革與網眼材料，具有出色透氣與速乾的性能，讓大家可以無拘無束地行山澗、泥石路等複雜路況。而連接着每一部分鞋面的繩索亦是設計的一大特色，搭配鏤空的鞋面更顯獨特。

游走城市間

The North Face今個春夏以「城即自然」為主題，打破大家對城市與自然的固有看法。將山系服裝融入城市穿搭之中，呈現全新的城市自然機能美學，引領大家於熟悉的都市景致中發掘新驚喜。服飾以外的重點新鞋款包含拼色設計的Oxeye Tech都市戶外鞋，鞋款以清新自然的杏色或粉色搭配，為城市探索更添繽紛活力。鞋面布有黑色網格狀圖案，讓機能鞋款風格更濃烈。